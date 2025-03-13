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        Antalya'da okuma yazma öğrenen öğrenciler ilk mektuplarını Mehmetçiğe yazdı

        Antalya'da okuma yazmayı yeni öğrenen ilkokul 1. sınıfı öğrencileri, "İlk Mektubum Mehmetçiğe" projesi kapsamında askerlere mektup yazdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 15:40 Güncelleme: 13.03.2025 - 15:44
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        Antalya'da okuma yazma öğrenen öğrenciler ilk mektuplarını Mehmetçiğe yazdı
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        Antalya'da okuma yazmayı yeni öğrenen ilkokul 1. sınıfı öğrencileri, "İlk Mektubum Mehmetçiğe" projesi kapsamında askerlere mektup yazdı.

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde çocukların vatan ve millet sevgisiyle kaynaşması, mektuplaşma aracının canlanması için "İlk Mektubum Mehmetçiğe" projesi hayata geçirildi.

        Bu kapsamda Kepez ilçesinde Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul İlkokulu'nda okuma yazma öğrenen 1. sınıf öğrencileri hayatlarında ilk kez mektup kaleme alarak, Mehmetçiğe duygularını aktardı.

        Okulda düzenlenen etkinliğe katılan 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı personeli öğrencilerin sıralarına oturarak onlarla sohbet etti, hediye verdi.

        Askerler için mektup yazan ilkokul 1. sınıf öğrencileri de basın mensupları ile mektupları ve duygularını paylaştı.

        Öğrencilerin yazdığı mektuplar, Artvin'de vatani görevlerini yerine getiren askerlere gönderilecek. Ardından askerler de öğrenciler için mektup kaleme alacak.

        Etkinliğe katılan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yavuz Kala, gazetecilere, "İlk Mektubum Mehmetçiğe" projesinin yıl boyunca çeşitli okullarda devam edeceğini söyledi.

        Çocuklarda vatan sevgisi, Cumhuriyet, kahraman Mehmetçik ve Türk ordusuna yönelik farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Kala, "Çocukların mektuplarına gelen cevapları görmek için yine bu okulda buluşacağız." dedi.

        Öğrencilerden Nurullah Bulut ise ilk mektubunu Mehmetçiğe yazdığı için mutlu olduğunu ifade etti.

        Mektubunda Mehmetçiği çok sevdiğini yazdığını dile getiren Bulut, "Mektubumda, Mehmetçik bizi ve ülkemizi koruduğu için sizi çok seviyoruz yazdım. Sonra adımı soyadımı yazdım." diye konuştu.

        Elif Mina Tezen de mektubuna kendilerini koruduğu için Mehmetçiği çok sevdiğini yazdığını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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