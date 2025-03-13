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        Antalyasporlu milli cimnastikçilerden 7 madalya

        Antalyaspor'un milli cimnastikçileri, 2. Bosphorus Cup'ta bireysel ve grup kategorilerinde 7 madalyanın sahibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 16:47 Güncelleme: 13.03.2025 - 16:48
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        Antalyasporlu milli cimnastikçilerden 7 madalya
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        Antalyaspor'un milli cimnastikçileri, 2. Bosphorus Cup'ta bireysel ve grup kategorilerinde 7 madalyanın sahibi oldu.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) tarafından düzenlenen 2. Bosphorus Cup'ta, Antalyaspor'un milli cimnastikçileri bireysel ve grup kategorilerinde 7 madalya kazandı.

        Organizasyon, 5-9 Mart tarihleri arasında İstanbul Kartal Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Organizasyona 17 ülkeden 233 sporcu katıldı.

        Gençler yaş kategorisinde Labut aletinde mücadele eden Alisa Akhun ve takım arkadaşları, Güney Kore ve Gürcistan ekiplerini geride bırakarak altın madalya elde etti.

        Büyükler grup klasmanında yarışan Yasemin Akhun, Milana Rachenkova ve Vasilisa Ivanets, milli takımın birinciliğine katkıda bulunarak altın madalya kazandı.

        Gençler kategorisinde Top aleti müsabakasına katılan Selen Camcı, topladığı puanlarla birinci oldu ve altın madalyayı hak etti.

        Yıldızlar kategorisinde yarışan Zeynep Alan, Çember aletinde üçüncü sırayı alarak bronz madalya elde etti.

        Küçükler Serbest kategorisinde yer alan Sofia Elif Lokochenko da üçüncülük kazanarak bronz madalya aldı.

        Antalyasporlu sporcular, Ritmik Cimnastik Milli Takımı'nın kazandığı toplam 37 madalyaya 7 madalya ile katkı sağladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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