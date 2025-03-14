Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yeni binasıyla sağlık turizmi gelirlerini arttırmayı hedefliyor

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Yeni binamızın sağlık turizmine çok ciddi katkıları olacak. Hastalar sağlık hizmetinin kalitesinin yanı sıra daha iyi fiziki koşullarda tedavi olacak." dedi.

Özkan, gazetecilere, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin 900 yatak kapasiteli inşaatını gezdirdi.

İnşaat alanında açıklama yapan Özkan, hastaneyi 18 ay gibi kısa bir sürede bitirerek hizmete sokmayı hedeflediklerini söyledi.

Hastanede 300'e yakın yoğun bakım yatağı olacağını belirten Özkan, özellikle yoğun bakım ünitelerinin Antalya'da yetersiz olduğunu, komplike hastalara bakmaları nedeniyle yeni binanın kentteki önemli ihtiyacı karşılayacağını kaydetti.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne Türkiye'nin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinden hastaların geldiğine dikkati çeken Özkan, "Yeni binamızın sağlık turizmine çok ciddi katkıları olacak. Hastalar sağlık hizmetinin kalitesinin yanı sıra daha iyi fiziki koşullarda tedavi olacak. Sadece hastanemiz değil otelcilerden restoranlara, marketlerden eczanelere kadar birçok sektör sağlık turizminden faydalanacak." dedi.

- Hastane 2100 yatak kapasitesine ulaşacak

Projenin çevreci olduğunu vurgulayan Özkan, yağmur suyu kullanımı, yeşil alanları, çıkarılan taş ve toprağın yeniden zemini güçlendirmek amacıyla kullanılması gibi özellikleriyle sürdürülebilir bir projeye imza attıklarını ifade etti.

Hastanenin geniş geniş kullanılmayan alanlar yapmak yerine daha fonksiyonel bir mimariyle inşa edildiğini vurgulayan Özkan, "Büyük bir heyecanla açılacağı günü bekliyorum. Hastanemiz bu yeni binayla toplamda 2100 yatağa ulaşmış olacak. Önceki binalarımızın bir kısmı depreme dayanıklılık durumuna göre kısmi olarak yıkılacak ya da revize edilecek. Önceki binalarımızdan birisi de çocuk hastanesi olarak kullanacağız." diye konuştu.

Özkan, Antalya'da çocuk hastanesi olmamasının çok büyük bir eksiklik olduğunu anlatarak, bunun da kent için önemli bir kazanım olacağını dile getirdi.