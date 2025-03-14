Antalya'da boş arazide kadın cesedi bulundu

Vücudunda herhangi bir kesici, delici alet ve darp yarası görülmeyen Küçükzeybek'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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