Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçedeki sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Avcıoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'nda ilçedeki hastaneleri ve sağlık ocaklarında görev yapan çalışanları ziyaret etti.

Ziyarette sağlık çalışanlarının 14 Mart Bayramını kutlayan Avcıoğlu, sağlık hizmetlerine katkı sağlayan ve büyük bir özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarını tebrik etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Avcıoğlu, gazetecilere, sağlık emekçilerinin insan hayatına değer kattığını ve büyük fedakarlıklarla toplum sağlığına hizmet ettiğini belirtti.

Hekim olarak uzun yıllar sağlık alanında insanlara hizmet verdiğini kaydeden Avcıoğlu, "​​​​​​​Çok zorlu ve fedakarlık isteyen bu kutsal göreve katkı sağlayan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum." dedi.