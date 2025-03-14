Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

        Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçedeki sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 18:45 Güncelleme: 14.03.2025 - 18:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
        ABONE OL

        Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçedeki sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

        Avcıoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'nda ilçedeki hastaneleri ve sağlık ocaklarında görev yapan çalışanları ziyaret etti.

        Ziyarette sağlık çalışanlarının 14 Mart Bayramını kutlayan Avcıoğlu, sağlık hizmetlerine katkı sağlayan ve büyük bir özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarını tebrik etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

        Başkan Avcıoğlu, gazetecilere, sağlık emekçilerinin insan hayatına değer kattığını ve büyük fedakarlıklarla toplum sağlığına hizmet ettiğini belirtti.

        Hekim olarak uzun yıllar sağlık alanında insanlara hizmet verdiğini kaydeden Avcıoğlu, "​​​​​​​Çok zorlu ve fedakarlık isteyen bu kutsal göreve katkı sağlayan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump, Putin'le görüştüğünü duyurdu
        Trump, Putin'le görüştüğünü duyurdu
        Yüksekova Belediye Başkanı için soruşturma izni
        Yüksekova Belediye Başkanı için soruşturma izni
        Rafa Silva Beşiktaş'ı taşıyor!
        Rafa Silva Beşiktaş'ı taşıyor!
        14 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        14 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        İstanbul’da lahmacun fiyatı tartışması
        İstanbul’da lahmacun fiyatı tartışması
        F1'de yeni sezon heyecanı başlıyor
        F1'de yeni sezon heyecanı başlıyor
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        G.Saray'da hedef 10!
        G.Saray'da hedef 10!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"

        Benzer Haberler

        Akdeniz Üniversitesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
        Akdeniz Üniversitesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
        Bakan Ersoy, restore edilen Şehzade Korkut Camii'nde incelemelerde bulundu
        Bakan Ersoy, restore edilen Şehzade Korkut Camii'nde incelemelerde bulundu
        İmparator Septimius Severus heykeli, başına kavuştu (2)
        İmparator Septimius Severus heykeli, başına kavuştu (2)
        Antalya'da boş arazide kadın cesedi bulundu
        Antalya'da boş arazide kadın cesedi bulundu
        Türkiye'den kaçırılan Septimius Severus'un heykel başı ve pişmiş toprak lev...
        Türkiye'den kaçırılan Septimius Severus'un heykel başı ve pişmiş toprak lev...
        AK Parti Akseki İlçe Teşkilatı, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi
        AK Parti Akseki İlçe Teşkilatı, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi