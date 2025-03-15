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        Papara Göztepe ve İlbank, Vodafone Sultanlar Ligi'ne yükseldi

        Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen TVF Kadınlar 1. Lig final etabı karşılaşmaları sonucu Papara Göztepe ve İlbank, Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 20:32 Güncelleme: 15.03.2025 - 21:13
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        Papara Göztepe ve İlbank, Vodafone Sultanlar Ligi'ne yükseldi
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        Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen TVF Kadınlar 1. Lig final etabı karşılaşmaları sonucu Papara Göztepe ve İlbank, Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

        Alanya Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gün maçlarında İlbank, Info Yatırım Karşıyaka'yı 3-1, Papara Göztepe de İBB Spor'u 3-2 mağlup etti.

        Final etabının ardından 6 puanla İlbank birinci, Papara Göztepe de 5 puanla ikinci sırada yer alarak Vodafone Sultanlar Ligi'ne çıkmaya hak kazandı.

        İki takıma kupa ve madalyaları, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Faruk Konukçu, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, TVF Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahim Yıldız tarafından verildi.

        - "Hedefimiz, yalnızca ligde kalıcı olmak değil"

        Göztepe Voleybol Şube Asbaşkanı Sinem Güntekin, 20 yıl aradan sonra Vodafone Sultanlar Ligi'ne dönerek hem İzmir'i hem de kadın voleybolunu gururlandırdıklarını söyledi.

        Bu büyük başarının kendileri için sadece bir başlangıç olduğunu anlatan Güntekin, "Bu büyük başarı bizim için sadece bir başlangıç. Vodafone Sultanlar Ligi'nde de güçlü bir kadro ve yüksek hedeflerle mücadele edeceğiz. Hedefimiz, yalnızca ligde kalıcı olmak değil, zirveye oynayan bir takım yaratmak. Sahaya çıktığımız her maçta, mücadele ruhumuzu ve oyun gücümüzü en üst seviyeye taşıyarak şampiyonluk için savaşacağız. Taraftarımızın coşkusunu arkamıza alarak, Göztepe'yi kadın voleybolunun en güçlü markalarından biri haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

        - "Papara olarak gençlerin her zaman yanlarında olacağız"

        Papara Pazarlama Lideri Perin Saraoğlu da İzmir'in köklü kulübü Göztepe Spor Kulübünün kadın voleybol takımına isim ve forma göğüs sponsoru olarak sezon başında destek vermeye başladıklarını aktardı.

        Köklü bir camiaya isim ve forma sponsoru olmaktan büyük gurur duyduklarını dile getiren Saraoğlu, şunları kaydetti:

        "Papara olarak sporu uzun yıllardır destekliyor ve gençlerin hayallerine ulaşmalarına yardımcı olmak için çalışıyoruz. Papara Göztepe'nin Vodafone Sultanlar Ligi'ne yükselmesi bizim için de çok anlamlı. Bu başarı, yalnızca bir sportif başarı değil genç kızların sporla güçlenebileceğini ve azimle hayallerini gerçekleştirebileceğini gösteren güçlü bir ilham kaynağı. Çünkü spor, sadece bir oyun değil hayalleri gerçeğe dönüştüren ve toplumu ileri taşıyan bir güç. Papara olarak, gençlere her alanda umut ve ilham vermeye devam edecek, her zaman yanlarında olacağız."

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