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        Alanya'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 00:26 Güncelleme: 17.03.2025 - 00:26
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        Alanya'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk öldü
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti.

        C.Y. idaresindeki 07 AJM 920 plakalı otomobil, Konaklı Mahallesi'nde Alperen Altıntaş'ın (14) kullandığı bisiklete çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Alperen Altıntaş, kaldırıldığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü C.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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