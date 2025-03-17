Serik'te Dünya Yetimler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi

Antalya'nın Serik ilçesinde "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Serik Kaymakamlığınca, The Land of Legends Tema Park'ta gerçekleştirilen etkinliğe 45 çocuk ve yakınları katıldı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinesi ve The Land of Legends Otel ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, eşi Dr. Gülay Şahin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Havva Akcan, çocuklarla sohbet etti.

Kaymakam Şahin, etkinlikte çocuklar ve aileleriyle bir araya gelerek, onların sevincine ortak olduklarını ifade etti.

Yunus gösterisini, görsel oyunları izleyen, çeşitli oyuncaklarda eğlenen çocuklara, ikramlarda bulunuldu.