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        Antalya'da Ramazan Bayramı öncesinde marketlerde fiyatlar denetlendi

        Antalya'da Ramazan Bayramı öncesinde marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 11:34 Güncelleme: 17.03.2025 - 12:15
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        Antalya'da Ramazan Bayramı öncesinde marketlerde fiyatlar denetlendi
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        Antalya'da Ramazan Bayramı öncesinde marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirildi.

        Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesindeki denetimlerde, marketlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, faturaları inceleyip gramaj kontrolü yaptı.

        Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, gazetecilere, denetimler sırasında ürün fiyat etiketinin olup olmadığına, raf fiyatı ile kasa fiyatının birbirine uyup uymadığına, meyve ve sebze reyonundaki ürünlerin künyesine bakıldığını söyledi.

        Her mağaza, her market için uzun bir fiyat listelerinin olduğunu vurgulayan Özşahan, her ay haftanın iki günü bu listeleri kontrol ettiklerini dile getirdi.

        Özşahan, Ramazan Bayramı öncesi olması dolayısıyla kontrolleri daha da artırdıklarına belirterek, ocak ayından bu yana 8 bin 600 firmanın 1 milyon 118 bin ürününü denetlediklerini, bu firmalardan 469'una tespit ettikleri aykırılıklar nedeniyle 4 milyon liraya yakın ceza kestiklerini kaydetti.

        Markette alışveriş yapan Gamze Aktaş ise ihtiyaçları için dışarı çıktığında genelde üç market arasında hangisinin fiyatı daha uygun diye gezindiğini anlatarak, "Hepsinin fiyatlarının eşit tutulması açısından bu kontroller gerçekten çok mantıklı ve uygun. İnşallah sonuç verir." dedi.

        Halil İbrahim Demir de "Günümüzde görüyoruz ki her şey güven. Güvenmek için de böyle denetimlerin daha fazla, daha sık olması gerekiyor. Biz de gönül rahatlığıyla alışverişlerimizi yapalım." diye konuştu.

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