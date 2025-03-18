Antalya'da şehit ailelerine ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

Antalya'da 2 şehit ailesine ve 5 gaziye düzenlenen törenle Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Devlet Övünç Madalyası ve Berat Tevcih Töreni, il müdürlüğü binasında yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, şehitler ve ebediyete intikal eden gaziler için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, törende yaptığı konuşmada, şehitlerin ve gazilerin fedakarlıklarıyla Türk milletinin kahramanları olduğunu belirtti.

Devlet Övünç Madalyası'nın bir insanın alabileceği en yüksek, en onurlu ve en şerefli madalya olduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda bir insanın ailesine bırakabileceği en kıymetli mirastır. Bu madalyaların arkasında büyük fedakarlıklar ve eşsiz kahramanlıklar vardır. Onları, Türk milletinin bir şeref nişanesi ve şükran belgesi olarak kabul ediniz. Şehitlerimiz, en büyük fedakarlığı yaparak sahip oldukları en kıymetli varlığı olan canlarını millet uğruna feda etmişlerdir. Gazilerimiz ise vatan için bedenlerini ve uzuvlarını gözlerini kırpmadan ortaya koymuşlardır. Hepimizin ortak duygusu vatan hizmetidir. Türk milleti, vatanı, bayrağı ve mukaddesatı uğruna canını vermekten hiçbir zaman geri durmamış bir millettir. Bizi millet yapan, bu inanç ve bu fedakarlık duygusudur."

Konuşmaların ardından 2 şehit ailesi ve 5 gaziye Devlet Övünç Madalyaları ve Beratı belgeleri, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına Vali Şahin tarafından verildi.