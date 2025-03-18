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        Antalya'da, motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosikletin yayaya çarptığı kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 21:57 Güncelleme: 18.03.2025 - 21:57
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        Antalya'da, motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti
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        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosikletin yayaya çarptığı kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi.

        D.T. idaresindeki 07 BVE 231 plakalı motosiklet, Kahyalar Mahallesi sahil yolunda, yaya Fatma Y'ye (65) çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklette yolcu olarak bulunan Berkay A'nın (14) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada ağır yaralanan yaya Fatma Y. ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Berkay A. ve Fatma Y'nin cenazeleri Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Jandarma ekiplerince kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, sürücü D.T. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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