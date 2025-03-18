Antalya'da, motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Jandarma ekiplerince kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, sürücü D.T. gözaltına alındı.

Kazada ağır yaralanan yaya Fatma Y. ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklette yolcu olarak bulunan Berkay A'nın (14) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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