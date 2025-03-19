Kumluca ve Finike ilçelerinde şehit aileleri ile gaziler için iftar verildi

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde, şehit aileleri ve gaziler için iftar programı gerçekleştirildi.

Kumluca Kaymakamlığı tarafından, Kumluca Uygulama Oteli'nde organize edilen programda, İlçe Vaizi Muhammed Emre tarafından dua okundu.

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, burada yaptığı konuşmada, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünde, şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle iftar programında bir arada olmak istediklerini söyledi.

Üzerinde yaşadıkları topraklar için canlarını hiçe sayarak, kanlarını akıtan aziz şehitler ile gazileri şükran ve minnetle andıklarını belirten Güneş, "Şanlı zaferimizin 110. yıl dönümünü kutlarken, bir kez daha şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimiz, gazilerimiz bu topraklar uğruna canlarını feda ettiler. Sizlerden geriye kalan topraklar, aziz hatıralarınız ve aileleriniz bizlere emanettir. Şehitlerimizin ruhları şad olsun, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum." diye konuştu.

- Finike

Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik ise şehit aileleri, gaziler, yetim ve öksüz çocukları iftar programında ağırladı.

İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen programda, İlçe Müftüsü Hasan Kırkan tarafından dua okundu.

Kaymakam Çelik, buradaki konuşmasında, vatan ve millet için canlarını feda eden aziz şehitlerin ve vatan toprağı üzerinde huzur ve güven ortamının temini için görevleri sırasında gazi olanların haklarının asla ödenemeyeceğini söyledi.

Çocukların ise kendilerine birer emanet olduğunu belirten Çelik, rahmet ve bereket ayı Ramazan'ın toplumsal dayanışmayı, birliği, beraberliği ve hoşgörüyü güçlendirdiğini dile getirdi.

Çelik, devletin tüm imkanlarıyla şehit yakınları, gaziler, yetim ve öksüz çocukların yanında olduğunu ifade etti.

Programda, çocuklara animasyon ve palyaço gösterisi sunuldu, pamuk şeker ikram edildi.