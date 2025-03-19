Corendon Alanyaspor, Onvo Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında, 28 Mart Cuma günü konuk olacağı Onvo Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında, 28 Mart Cuma günü konuk olacağı Onvo Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde çalıştı. Koşu ve ısınma çalışmalarıyla başlayan idman, top kapma ve geniş alanda pas çalışmalarıyla sona erdi.
Turuncu-yeşilli takım, hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.
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