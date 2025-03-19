Antalyaspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor ile 28 Mart Cuma günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor ile 28 Mart Cuma günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Galatasaray karşılaşmasının ardından milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 4 gün izin kullanan kırmızı-beyazlı ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.
Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve geniş alanda pas çalışmasıyla sona erdi.
Kırmızı-beyazlı takım hazırlıklarına yarın devam edecek.
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