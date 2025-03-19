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        Antalyaspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

        Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor ile 28 Mart Cuma günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 22:36 Güncelleme: 19.03.2025 - 22:45
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        Antalyaspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı
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        Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor ile 28 Mart Cuma günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Galatasaray karşılaşmasının ardından milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 4 gün izin kullanan kırmızı-beyazlı ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

        Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve geniş alanda pas çalışmasıyla sona erdi.

        Kırmızı-beyazlı takım hazırlıklarına yarın devam edecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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