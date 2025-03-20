Antalya'da evde çıkan yangında 73 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Annesinin felçli olduğunu ve yataktan kalkamadığını belirten Özdemir, "Ev tutuşmuştu. İçeri girdim ama yoğun dumandan annemi alamadım." dedi.

Özdemir'in oğlu Mesut Özdemir, gazetecilere, işten eve geldiğinde dumanları fark ettiğini ancak içeri giremediğini söyledi.

Cumhuriyet Mahallesi Türkmen Caddesi'ndeki 2 katlı evin giriş katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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