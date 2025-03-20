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        Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu'nda iftar programı düzenlendi

        Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu'nda iftar programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 22:33 Güncelleme: 20.03.2025 - 22:36
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        Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu'nda iftar programı düzenlendi
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        Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu'nda iftar programı gerçekleştirildi.

        İftar programına Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Akseki Kaymakamı Saliha Karataş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbel, AK Parti Akseki İlçe Başkanı Halis Gündoğdu, Akseki Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Recep Baltacı ve öğrenciler katıldı.

        Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, konuşmasında, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirtti.

        Üniversite olarak büyük bir aile olduklarını kaydeden Türkdoğan, "Öğrencilerimiz ve akademik-idari personelimizle birlikte iftar yapmak, üniversite olarak büyük bir aile olduğumuzu bizlere bir kez daha hatırlatıyor. Bu manevi atmosferi hep birlikte paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

        Akseki Meslek Yüksekokulu Müdürü Baltacı ise bu tür programların öğrenci ile akademik ve idari kadro arasındaki bağları güçlendirdiğini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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