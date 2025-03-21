Kumluca Belediyesi iftar programı düzenledi

Kumluca Belediyesi tarafından iftar programı düzenlendi.

Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Günay Sahil Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, birlik, beraberlik ve kardeşliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

İftar sofralarının birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın sembolü olduğunu ifade eden Avcıoğlu, programa katılanlara teşekkür etti.

Programa Kaymakam Bahadır Güneş, Jandarma Komutanı Binbaşı Erkan Özgür, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kıymacı, kamu kurum müdürleri, siyasi parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve davetliler katıldı.

Program dua ile sona erdi.