Saat 03.00'te çalan telefon böbrek hastası genç kadının hayatını değiştirdi

AYŞE YILDIZ - Antalya'da, babasını bebekken, annesini de bir yıl önce kanserden kaybeden ve yaşamını 7 yıldır diyalize girerek sürdüren kadının yüzü gece gelen "uygun böbrek bulundu" telefonuyla güldü.

Kumluca'da yaşayan Filiz Dönmez'e, 2018'de mide bulantısı ve kusma şikayetiyle gittiği hastanede kronik böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

Durumu ağırlaşınca 3 ay hastanede yatarak tedavi gören Dönmez, böbrekleri "iflas edince" diyalize girmeye başladı. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisat Bölümü'nde üçüncü sınıfta okuyan Dönmez'e doktorları hastaneye yakın olması gerektiğini belirtince misafir öğrenci olarak Akdeniz Üniversitesine geçiş yaptı.

Zorlu diyaliz ve hastane sürecine rağmen üniversiteyi bitirip, girdiği sınavı kazanarak kamuda çalışmaya başlayan Dönmez, 7 yıl boyunca nakil olmayı bekledi. Donör olmak için tahlil veren annesine kanser teşhisi konuldu. Bebekken babasını kaybeden Dönmez, bir yıl önce de annesini karaciğer kanserinden kaybetti.

Donör için gönüllü olan dedesine de kronik kalp yetmezliği teşhisi konulunca genç kadın, kadavra nakil listesine alındı. Diyalize giren Dönmez'in hayatı saat 03.00'te çalan telefonla değişti.

Antalya'daki Yaşam Organ Nakli Merkezi'ne çağrılan Dönmez'e, kadavradan bağışlanan böbrek, merkezin müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı başkanlığındaki ekip tarafından nakledildi.

Yeniden yaşama sarılan Dönmez, AA muhabirine, böbrekleri "iflas edince" hayatının zorlaştığını, makineye bağlı yaşamak zorunda kaldığını söyledi.

Sağlık sorunlarına rağmen üniversiteyi tamamladığını belirten Dönmez, şöyle devam etti:

"Bir gün organ çıkacağını hiç beklemiyordum. Gece 03.00'te aradılar. Üç hasta daha vardı, bana uyumlu çıktı. Yedi senedir diyalize o kadar çok alışmışım ki nakilden sonra hangi gün diyalize girecektim diye bakıyorum. Diyaliz alırken yemeklerde kullandığım ilacım vardı, onu unuttum diye tedirgin oluyorum. İleri tarihte programım olduğunda 'o gün diyalizim var mı' diye bakıyorum. Çünkü benim normalim böyle olmuştu. Hala alışamadım normal hayata. 'Ömür boyu makineye bağlı mı olacağım' diyordum, gece çalan telefonla tüm hayatım değişti. Diyalize bağlı yaşamak zor. Dua ediyorum bana organını bağışlayana. En büyük sevap, bir insanın hayatını değiştiriyorsunuz, onu makineye bağlanmaktan kurtarıyorsunuz."