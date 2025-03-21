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        Antalya merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 10'u tutuklandı

        Antalya merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda Manavgat ilçesinde gözaltına alınan 26 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 18:54 Güncelleme: 21.03.2025 - 18:54
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        Antalya merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 10'u tutuklandı
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        Antalya merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda Manavgat ilçesinde gözaltına alınan 26 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Antalya merkezli İstanbul, İzmir, Konya, Isparta ve Mersin'de 61 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Manavgat'ta gözaltına alınan 26 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u çıkartıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 16 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Elebaşılığını C.F'nin yaptığı "tefeci" organize suç örgütüne yönelik Manavgat, Alanya ve Gazipaşa cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu 650 jandarma personelinin katılımıyla Antalya merkezli İstanbul, İzmir, Konya, Isparta ve Mersin'de 61 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

        Operasyonda "tefe" faizi uygulayarak mağdurları birden fazla tefeciye borçlandırdıkları, çekleri ve senetleri, şantaj, tehdit yoluyla tahsil ettikleri ve mağdurların şikayetçi olmalarını engelledikleri, teminat olarak aldıkları çekleri ise faktoring şirketlerinden nakit paraya çevirerek, çek bedeli üzerinden yüksek oranlarda "komisyon" adı altında faiz bedeli aldıkları tespit edilen 45 kişi yakalanmıştı.

        Operasyonlarda yaklaşık 15 milyar değerinde 5 yıldızlı otel (250 odalı), organize sanayi bölgesi üzerinde fabrika bulunan 220 dönümlük arazi, 3 apartman (18 daire), 2 büyük et entegre tesisi, 29 villa, 6 iş yeri, 71 arsa veya tarla, 76 araç ile 4 şirkete 5549 Sayılı Kanun gereğince, MASAK raporuna istinaden adli makamlarca el konulmuştu.

        Operasyonda ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda çek, senet, tapu, satış sözleşmesi, telefon ve bellek ele geçirilmiş, 4 ayrı şirkete de kayyum ataması yapılarak, adli tahkikat başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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