Alanya'da yamaç paraşütü kazasında bir kişi yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde kalkış sırasında kayalık orman alanına düşen yamaç paraşütü pilotu yaralandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde kalkış sırasında kayalık orman alanına düşen yamaç paraşütü pilotu yaralandı.
Yamaç paraşütü pilotu Mehmet Tarık Yanar, yaklaşık 800 metre yükseklikteki Yassıtepe'de paraşütle kalkış yaptıktan bir süre sonra kayalık orman alanına düştü.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi düştüğü yerde yapılan Yanar, yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından kayalıklardan alındı.
Bacağında kırıklar olduğu tespit edilen Yanar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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