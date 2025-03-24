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        Alanya'da uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 11:34 Güncelleme: 24.03.2025 - 11:34
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        Alanya'da uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        B.G.T. (27) yönetimindeki 34 GBC 874 plakalı otomobil, Büyükhasbahçe Mahallesi Bektaş Caddesi'nde yaklaşık 20 metre yükseklikteki uçurumdan caddeye yuvarlandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Araçtan çıkarılan yaralı kadın sürücü 112 Acil Servis ekibince, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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