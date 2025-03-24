Alanya'da uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
B.G.T. (27) yönetimindeki 34 GBC 874 plakalı otomobil, Büyükhasbahçe Mahallesi Bektaş Caddesi'nde yaklaşık 20 metre yükseklikteki uçurumdan caddeye yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçtan çıkarılan yaralı kadın sürücü 112 Acil Servis ekibince, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
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