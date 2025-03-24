Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde denizde bir erkek cesedi bulundu.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde denizde bir erkek cesedi bulundu.
Balıkçı Barınağı'nda su üzerinde hareketsiz bir kişinin olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tekneye alınarak karaya çıkarılan kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi.
Cesedin üzerinden Doğan Dirin'e (41) ait kimlik çıktı.
İncelemenin ardından cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Polisin incelemesi sürüyor.
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