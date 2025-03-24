Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde denizde bir erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 14:23 Güncelleme: 24.03.2025 - 14:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu
        ABONE OL

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde denizde bir erkek cesedi bulundu.

        Balıkçı Barınağı'nda su üzerinde hareketsiz bir kişinin olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Tekneye alınarak karaya çıkarılan kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cesedin üzerinden Doğan Dirin'e (41) ait kimlik çıktı.

        İncelemenin ardından cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Polisin incelemesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ankara Büyükşehir'e konser soruşturması izni
        Ankara Büyükşehir'e konser soruşturması izni
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru
        İstanbul'da 71 şüpheli gözaltında
        İstanbul'da 71 şüpheli gözaltında
        İlçe belediye başkanı seçilebilir mi?
        İlçe belediye başkanı seçilebilir mi?
        Mevduat ve fonlarda stopaj düşebilir
        Mevduat ve fonlarda stopaj düşebilir
        İkramiye iki seferde ödenecek
        İkramiye iki seferde ödenecek
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        Yaşlı teyze kahretti... Unuttuğu çaydanlık ölüme götürdü!
        Yaşlı teyze kahretti... Unuttuğu çaydanlık ölüme götürdü!
        İmparator Montella!
        İmparator Montella!
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle katleden canavarın cezası bozuldu!
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle katleden canavarın cezası bozuldu!
        "Türkler acımasız bir cellat oldu!"
        "Türkler acımasız bir cellat oldu!"
        Dilenci, ünlü komedyene beddua etti
        Dilenci, ünlü komedyene beddua etti
        Balık tutmaya gitti... Öldüren olta!
        Balık tutmaya gitti... Öldüren olta!
        Çete lideri: Anne ile kızı... 300 milyon TL'lik büyü vurgunu!
        Çete lideri: Anne ile kızı... 300 milyon TL'lik büyü vurgunu!
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!
        K vitamini eksikliği bebeklerde beyin kanamasına nedeni!
        K vitamini eksikliği bebeklerde beyin kanamasına nedeni!

        Benzer Haberler

        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın 25. yıl konserleri devam ediyor
        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın 25. yıl konserleri devam ediyor
        Gece denize düştü, sabah cansız bedeni bulundu
        Gece denize düştü, sabah cansız bedeni bulundu
        Kekova'yı imara açacak plan iptal edildi
        Kekova'yı imara açacak plan iptal edildi
        Alanya'da uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Alanya'da uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Antalya'da 60 kilo zayıflayan mermer ustası, dağ bisikleti sporunda şampiyo...
        Antalya'da 60 kilo zayıflayan mermer ustası, dağ bisikleti sporunda şampiyo...
        Olimpos safranı biyokaçakçıların hedefinde
        Olimpos safranı biyokaçakçıların hedefinde