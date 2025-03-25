Antalya Ticaret ve Sanayi Odası iftar verdi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından iftar programı düzenlendi.

Programa, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu, ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, milletvekilleri, oda başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Vali Şahin, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının yardımlaşma ve paylaşma ayı olduğunu belirterek, yarın idrak edilecek Kadir Gecesi'nin sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek de birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Böcek, "Atamızın söylediği gibi, şüphesiz dünyanın en güzel yeri olan Antalya'mızda hep birlikte olmak büyük bir mutluluk. Tarımın başkentinde iş insanlarımızla el ele vererek çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

ATSO Başkanı Hacısüleyman, sofrada yer alan birçok ürünün meclis üyelerinin katkılarıyla sağlandığını belirterek, "Bugün soframızda olan hurma, su, ayran, limonata, zeytin, salatadaki sebzeler, turunç ve kabak tatlısı meclis üyelerimiz tarafından sağlandı. Bu dayanışma için kendilerine gönülden teşekkür ediyorum." diye konuştu.