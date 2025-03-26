Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi yangın nedeniyle tahliye ediliyor
Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi, binada çıkan yangının yol açtığı yoğun duman nedeniyle tahliye ediliyor.
Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi, binada çıkan yangının yol açtığı yoğun duman nedeniyle tahliye ediliyor.
Hastanenin acil servisin yer aldığı blokta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hastanenin içini kaplayan yoğun duman nedeniyle, acil servisteki hastalar ve personel dışarı çıkarılıyor.
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