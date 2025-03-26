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        Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi yangın nedeniyle tahliye ediliyor

        Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi, binada çıkan yangının yol açtığı yoğun duman nedeniyle tahliye ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 12:48 Güncelleme: 26.03.2025 - 12:58
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        Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi yangın nedeniyle tahliye ediliyor
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        Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi, binada çıkan yangının yol açtığı yoğun duman nedeniyle tahliye ediliyor.

        Hastanenin acil servisin yer aldığı blokta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Hastanenin içini kaplayan yoğun duman nedeniyle, acil servisteki hastalar ve personel dışarı çıkarılıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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