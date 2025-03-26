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        GÜNCELLEME - Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi yangın nedeniyle tahliye edildi

        Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi ve servisin bulunduğu blok, binada çıkan yangının yol açtığı yoğun duman nedeniyle tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 12:48 Güncelleme: 26.03.2025 - 15:43
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        GÜNCELLEME - Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi yangın nedeniyle tahliye edildi
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        Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi ve servisin bulunduğu blok, binada çıkan yangının yol açtığı yoğun duman nedeniyle tahliye edildi.

        Hastanede acil servisin yer aldığı blokta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Hastanenin içini kaplayan yoğun duman nedeniyle, acil servis ile servisin yer aldığı B bloktaki hastalar ve personel dışarı çıkarıldı. Binanın üst katlarında bulunan hastalar, itfaiye merdiveni ile tahliye edildi.

        Bazı hastalar ambulansla başka hastanelere sevk edildi, bazı hastalar da hastanenin bahçesinde güvenli bölgeye alındı.

        Yoğun dumandan etkilenen sağlık çalışanlarına da oksijen desteğinde bulunuldu.

        Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise çalışmalarına devam ediyor.

        - "Herhangi yaralı ya da can kaybı yok"

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, hastane bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanenin acil servis bölümünün deposunda saat 11.55 sıralarında elektrik aksamından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktığını söyledi.

        Yangına ekiplerin müdahale ettiğini dile getiren Şahin, "Yangından mütevellit yoğun duman oluştu, bundan dolayı B bloktaki tüm hastalarımızı yoğun bakım başta olmak üzere tahliye ettik. Yangından mütevellit herhangi bir yaralımız yok, ölü yok. İtfaiye ekiplerimiz yangını kontrol altına aldılar, söndürdüler, şimdi detaylı çalışma yapıyorlar." diye konuştu.

        Hastaların tahliye edildiğini belirten Şahin, tahliye edilen hastalar için kentteki acil servislerin kapasitesinin de yeterli olduğunu kaydetti.

        Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan başta olmak üzere tüm görevlilerin işinin başında olduğunu aktaran Şahin, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

        Rektör Özkan da yangına kısa sürede müdahale edildiğini söyledi.

        Herhangi bir yaralı ya da can kaybı olmadığını vurgulayan Özkan, "İçeride kalan hasta ya da personel yok. Herkes tahliye edildi. En kısa zamanda hastalarımızı geri alacağız." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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