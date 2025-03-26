Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        GÜNCELLEME 2 - Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi yangın nedeniyle tahliye edildi

        Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi ve servisin bulunduğu blok, binada çıkan yangının yol açtığı yoğun duman nedeniyle tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 16:45 Güncelleme: 26.03.2025 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME 2 - Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi yangın nedeniyle tahliye edildi
        ABONE OL

        Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi ve servisin bulunduğu blok, binada çıkan yangının yol açtığı yoğun duman nedeniyle tahliye edildi.

        Hastanede acil servisin yer aldığı blokta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekiplerinin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri sevk edildi.

        Hastanenin içini kaplayan yoğun duman nedeniyle, acil servis ile servisin yer aldığı B Blok'taki hastalar ve personel dışarı çıkarıldı. Binanın üst katlarındaki hastalar, itfaiye merdiveni ile tahliye edildi.

        Bazı hastalar ambulansla başka hastanelere sevk edildi, bazı hastalar da hastanenin bahçesinde güvenli bölgeye alındı.

        Binadan dumanın daha hızlı tahliyesi için iş makinesiyle duvara delik açıldı, bazı odaların camları kırıldı.

        Yoğun dumandan etkilenen sağlık çalışanlarına da oksijen desteğinde bulunuldu.

        - "Herhangi yaralı ya da can kaybı yok"

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, hastane bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanenin acil servis bölümünün deposunda saat 11.55 sıralarında elektrik aksamından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktığını söyledi.

        Yangına ekiplerin müdahale ettiğini dile getiren Şahin, "Yangından mütevellit yoğun duman oluştu, bundan dolayı B Blok'taki tüm hastalarımızı yoğun bakım başta olmak üzere tahliye ettik. Yangından mütevellit herhangi bir yaralımız yok, ölü yok. İtfaiye ekiplerimiz yangını kontrol altına aldı, söndürdü, şimdi detaylı çalışma yapıyor." diye konuştu.

        Hastaların tahliye edildiğini belirten Şahin, tahliye edilen hastalar için kentteki acil servislerin kapasitesinin de yeterli olduğunu kaydetti.

        Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan başta olmak üzere tüm görevlilerin işinin başında olduğunu aktaran Şahin, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

        Rektör Özkan da yangına kısa sürede müdahale edildiğini söyledi.

        Herhangi bir yaralı ya da can kaybı olmadığını vurgulayan Özkan, "İçeride kalan hasta ya da personel yok. Herkes tahliye edildi. En kısa zamanda hastalarımızı geri alacağız." dedi.

        - 41 kişi başka hastaneye nakledildi

        Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada ise yangın nedeniyle B Blok'taki hastaların tahliyesinin sorunsuz şekilde gerçekleştirildiği bildirildi.

        B Blok'taki kliniklerden 110, ameliyathaneden 3, yoğun bakımdan 16 hastanın hastanenin diğer bloklarına aktarıldığı anlatılan açıklamada, "Acil serviste tedavi için bekleyen 26 hasta ile dumandan etkilenen 15 personel ambulanslarla diğer hastanelere nakledildi." bilgisi paylaşıldı.

        Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise çalışmalarına devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 178 zanlı tutuklandı
        İstanbul'da 178 zanlı tutuklandı
        İBB Başkan Vekili belli oldu
        İBB Başkan Vekili belli oldu
        Bahçeli'den Saraçhane açıklaması
        Bahçeli'den Saraçhane açıklaması
        Kurultay soruşturmasında son durum ne?
        Kurultay soruşturmasında son durum ne?
        Serdal Adalı: TFF derhal istifa etmelidir!
        Serdal Adalı: TFF derhal istifa etmelidir!
        Chery'den Samsun'a 1 milyar dolarlık yatırım
        Chery'den Samsun'a 1 milyar dolarlık yatırım
        26 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        26 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ünlü isimlerden hakem tepkisi
        Ünlü isimlerden hakem tepkisi
        "Teknoloji çağının lider ülkelerinden biri olmayı amaçlıyoruz"
        "Teknoloji çağının lider ülkelerinden biri olmayı amaçlıyoruz"
        "Aradığımız birçok şey Arda Güler'de var"
        "Aradığımız birçok şey Arda Güler'de var"
        "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"
        "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"
        Kaldırımda yürürken gelen ölüm!
        Kaldırımda yürürken gelen ölüm!
        Adalet Bakanı'ndan İmralı ziyareti açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan İmralı ziyareti açıklaması
        Savunmaya çekidüzen!
        Savunmaya çekidüzen!
        Sebebi psikolojik olabilir!
        Sebebi psikolojik olabilir!
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Elektriğe zam mı geliyor?
        "Beni sattın"
        "Beni sattın"
        Gardi'den Osimhen açıklaması!
        Gardi'den Osimhen açıklaması!
        Dünyanın en eski şehirleri
        Dünyanın en eski şehirleri

        Benzer Haberler

        Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Antalya'da hastanede yangın; hastalar tahliye edildi (6)
        Antalya'da hastanede yangın; hastalar tahliye edildi (6)
        Alanya'da otomobile asit döktükleri iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Alanya'da otomobile asit döktükleri iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Antalya'da hastanede yangın; hastalar tahliye edildi (5)
        Antalya'da hastanede yangın; hastalar tahliye edildi (5)
        Antalya'da hastanede yangın; hastalar tahliye edildi (4)
        Antalya'da hastanede yangın; hastalar tahliye edildi (4)
        Antalya'da "Uluslararası Side'den Girit'e Kültür ve Lezzet Festivali" düzen...
        Antalya'da "Uluslararası Side'den Girit'e Kültür ve Lezzet Festivali" düzen...