GÜNCELLEME 2 - Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi yangın nedeniyle tahliye edildi

Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi ve servisin bulunduğu blok, binada çıkan yangının yol açtığı yoğun duman nedeniyle tahliye edildi.

Hastanede acil servisin yer aldığı blokta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekiplerinin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri sevk edildi.

Hastanenin içini kaplayan yoğun duman nedeniyle, acil servis ile servisin yer aldığı B Blok'taki hastalar ve personel dışarı çıkarıldı. Binanın üst katlarındaki hastalar, itfaiye merdiveni ile tahliye edildi.

Bazı hastalar ambulansla başka hastanelere sevk edildi, bazı hastalar da hastanenin bahçesinde güvenli bölgeye alındı.

Binadan dumanın daha hızlı tahliyesi için iş makinesiyle duvara delik açıldı, bazı odaların camları kırıldı.

Yoğun dumandan etkilenen sağlık çalışanlarına da oksijen desteğinde bulunuldu.

- "Herhangi yaralı ya da can kaybı yok"

Antalya Valisi Hulusi Şahin, hastane bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanenin acil servis bölümünün deposunda saat 11.55 sıralarında elektrik aksamından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktığını söyledi.

Yangına ekiplerin müdahale ettiğini dile getiren Şahin, "Yangından mütevellit yoğun duman oluştu, bundan dolayı B Blok'taki tüm hastalarımızı yoğun bakım başta olmak üzere tahliye ettik. Yangından mütevellit herhangi bir yaralımız yok, ölü yok. İtfaiye ekiplerimiz yangını kontrol altına aldı, söndürdü, şimdi detaylı çalışma yapıyor." diye konuştu.

Hastaların tahliye edildiğini belirten Şahin, tahliye edilen hastalar için kentteki acil servislerin kapasitesinin de yeterli olduğunu kaydetti.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan başta olmak üzere tüm görevlilerin işinin başında olduğunu aktaran Şahin, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Rektör Özkan da yangına kısa sürede müdahale edildiğini söyledi.

Herhangi bir yaralı ya da can kaybı olmadığını vurgulayan Özkan, "İçeride kalan hasta ya da personel yok. Herkes tahliye edildi. En kısa zamanda hastalarımızı geri alacağız." dedi.

- 41 kişi başka hastaneye nakledildi