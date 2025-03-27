Antalya'da kolide bulunan maymun yavrusu "Fıstık" yeni ailesine alıştı

Antalya'da şehirlerarası otobüs terminalinde kolinin içinde bulunan "Rhesus" türü maymun yavrusu "Fıstık", yeni ailesinin yanına yerleştirildi.

Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, gazetecilere yaptığı açıklamada, yavru maymuna geçen yıl 26 Aralık'ta Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde el konulduğunu söyledi.

Yapılan kontrollerin ardından maymunun Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildiğini anımsatan Arsun, "Rehabilitasyon, karantina süreçleri ve sağlık kontrolleri tamamlanan maymunumuzu yeni ailesiyle aynı ortama aldık ve alıştırdık. Ailenin kabul etmesi için zaman zaman denemeler yaptık ve sonuçta aile yeni maymunumuzu kabul etti. Muko isimli anne maymun, yavru maymunu sahiplendi. Daha önce büyüttüğü bir maymun daha vardı. Onunla birlikte şu an ikisini de sahiplenmiş durumda." diye konuştu.

Arsun, sürüdeki tüm hayvanların Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından el konulan ve kaçak hayvan ticaretine söz konusu olan canlılar olduğunu, yaşam parkında koruma altına alındıklarını vurguladı.