Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Akdeniz Film Yapım Festivali 13 Mayıs'ta Antalya'da başlayacak

        Antalya'da, Akdeniz Üniversitesi ile Akdeniz Film Yapım ve Tanıtım Derneği iş birliğiyle düzenlenecek "Akdeniz Film Yapım Festivali" 13-16 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 16:40 Güncelleme: 27.03.2025 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akdeniz Film Yapım Festivali 13 Mayıs'ta Antalya'da başlayacak
        ABONE OL

        Antalya'da, Akdeniz Üniversitesi ile Akdeniz Film Yapım ve Tanıtım Derneği iş birliğiyle düzenlenecek "Akdeniz Film Yapım Festivali" 13-16 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

        Akdeniz Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, festival Antalya Belek Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi paydaşlığında Antalya Film Ekibi, Akdeniz Reklamcılar Derneği, Fujifilm ve Alpha Film Production ana sponsorluğunda yapılacak.

        Akdeniz Bölgesi'nin film üretim potansiyelini geliştirmeyi ve tanıtmayı amaçlayan festival, İletişim Fakültesi'nde 13-16 Mayıs'ta düzenlenecek.

        "Elması keşfet!" sloganıyla gerçekleşecek organizasyonda, festival direktörlüğünü Doğacan Aktaş üstlenirken, festival danışmanı İpek Tuzcuoğlu olacak.

        Festivalin akademik danışmanlığını ise Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seçil Deren Van Het Hof, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ayşad Güdekli ile İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Uçar İlbuğa yapacak.

        İki ayrı yarışma kategorisi gerçekleşecek festivalde, Ulusal Kısa Film Kategorisi'ne Türkiye'nin her yerinden sinemacılar başvuruda bulunabilecek. Festivalde yer alan ikinci kategoriye ise Batı Akdeniz üniversiteleri, kısa metrajlı kurmaca, kısa metrajlı belgesel ve reklam alanlarında başvuru yapabilecek.

        Başlayan başvuru süreci 20 Nisan'a kadar devam edecek festivale katılmak isteyenler, ayrıntılı bilgiyi "akdenizfilmyapim.org" sayfasından öğrenebilecek.

        Ayrıca festivalde bölgede başarılara imza atmış isimlerle paneller ve söyleşiler ile eğitimler de yer alacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otomobildeki oksijen tüpü patlamasında acılı baba konuştu!
        Otomobildeki oksijen tüpü patlamasında acılı baba konuştu!
        Tanımadan kurşun yağdırdı! "Vefa borcumu ödedim" dedi!
        Tanımadan kurşun yağdırdı! "Vefa borcumu ödedim" dedi!
        İki kardeşe silahlı saldırı!
        İki kardeşe silahlı saldırı!
        Derbide gözler golcülerde!
        Derbide gözler golcülerde!
        Eski vekilin otomobille çarptığı motosikletli öldü!
        Eski vekilin otomobille çarptığı motosikletli öldü!
        Bayramda acil servisler alarm veriyor! En çok kalp çarpıntısı ve tansiyon atakları...
        Bayramda acil servisler alarm veriyor! En çok kalp çarpıntısı ve tansiyon atakları...
        İzmir'de silahlı kavga! 1'i kadın 3 kişi öldü!
        İzmir'de silahlı kavga! 1'i kadın 3 kişi öldü!
        İnternetin ağırlığı kaç kilo?
        İnternetin ağırlığı kaç kilo?
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Anjiyo yapılan Polat taburcu edildi
        Anjiyo yapılan Polat taburcu edildi
        Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
        Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        İki dudağının arasında tutarken yuttuğu metal pul akciğerinden çıktı
        İki dudağının arasında tutarken yuttuğu metal pul akciğerinden çıktı
        Dünyanın en ilginç fobileri!
        Dünyanın en ilginç fobileri!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        Antalya'da iş yerinden çelik kasa hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedild...
        Antalya'da iş yerinden çelik kasa hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedild...
        Antalya'da babasının evini ateşe verip ekiplere zorluk çıkaran kişi gözaltı...
        Antalya'da babasının evini ateşe verip ekiplere zorluk çıkaran kişi gözaltı...
        Kaş'ta yağış sonrası kara yoluna düşen kaya parçaları kaldırıldı
        Kaş'ta yağış sonrası kara yoluna düşen kaya parçaları kaldırıldı
        Babasına kızıp evi yaktı; 'Yansın evi, barkı umrumda değil' dedi
        Babasına kızıp evi yaktı; 'Yansın evi, barkı umrumda değil' dedi
        Yüzde 90 engelli Emrecan'a 'taciz' suçlaması
        Yüzde 90 engelli Emrecan'a 'taciz' suçlaması
        Polonya uçağı, teknik arıza nedeniyle Antalya'ya indi
        Polonya uçağı, teknik arıza nedeniyle Antalya'ya indi