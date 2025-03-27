Akdeniz Film Yapım Festivali 13 Mayıs'ta Antalya'da başlayacak

Antalya'da, Akdeniz Üniversitesi ile Akdeniz Film Yapım ve Tanıtım Derneği iş birliğiyle düzenlenecek "Akdeniz Film Yapım Festivali" 13-16 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Akdeniz Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, festival Antalya Belek Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi paydaşlığında Antalya Film Ekibi, Akdeniz Reklamcılar Derneği, Fujifilm ve Alpha Film Production ana sponsorluğunda yapılacak.

Akdeniz Bölgesi'nin film üretim potansiyelini geliştirmeyi ve tanıtmayı amaçlayan festival, İletişim Fakültesi'nde 13-16 Mayıs'ta düzenlenecek.

"Elması keşfet!" sloganıyla gerçekleşecek organizasyonda, festival direktörlüğünü Doğacan Aktaş üstlenirken, festival danışmanı İpek Tuzcuoğlu olacak.

Festivalin akademik danışmanlığını ise Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seçil Deren Van Het Hof, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ayşad Güdekli ile İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Uçar İlbuğa yapacak.

İki ayrı yarışma kategorisi gerçekleşecek festivalde, Ulusal Kısa Film Kategorisi'ne Türkiye'nin her yerinden sinemacılar başvuruda bulunabilecek. Festivalde yer alan ikinci kategoriye ise Batı Akdeniz üniversiteleri, kısa metrajlı kurmaca, kısa metrajlı belgesel ve reklam alanlarında başvuru yapabilecek.