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        Antalya'da kavga eden baba ile oğlu yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde kavga eden baba ve oğul yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 14:38 Güncelleme: 28.03.2025 - 14:40
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        Antalya'da kavga eden baba ile oğlu yaralandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde kavga eden baba ve oğul yaralandı.

        Orta Mahalle Atatürk Caddesi'ndeki iş merkezinde hediyelik eşya dükkanı sahibi Şefik U. ile oğlu Yusuf Sedat U. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şefik U. iş yerinde bulduğu makas ile oğlunu kasığından yaraladı. Bu sırada baba da başından aldığı darbe ile yaralandı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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