Antalya'da kavga eden baba ile oğlu yaralandı

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Orta Mahalle Atatürk Caddesi'ndeki iş merkezinde hediyelik eşya dükkanı sahibi Şefik U. ile oğlu Yusuf Sedat U. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şefik U. iş yerinde bulduğu makas ile oğlunu kasığından yaraladı. Bu sırada baba da başından aldığı darbe ile yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde kavga eden baba ve oğul yaralandı.

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