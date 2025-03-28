Uluslararası Düğün, Kongre, Toplantı Turizmi Forumu, Antalya'da yapılacak

Küresel turizm ve etkinlik sektörüne yön verecek forumda, yeni iş fırsatları, işbirlikleri kurulacak, sektörle ilgili paneller düzenlenecek.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde yapılacak forum, 40'tan fazla ülkeden organizatörleri, düğün planlayıcılarını, lüks otel markalarını ve destinasyon temsilcilerini ağırlayacak.

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