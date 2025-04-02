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        Kuraklıktan etkilenen Antalya'daki Yeşil Göl'ün suyu çekildi

        TALİP DEMİRCİ - Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan ve kar sularından beslenen Yeşil Göl'ün su seviyesinde kuraklık nedeniyle düşüş yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 12:25 Güncelleme: 02.04.2025 - 12:25
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        Kuraklıktan etkilenen Antalya'daki Yeşil Göl'ün suyu çekildi
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        TALİP DEMİRCİ - Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan ve kar sularından beslenen Yeşil Göl'ün su seviyesinde kuraklık nedeniyle düşüş yaşandı.

        Batı Torosların ikinci yüksek tepesi 1990 rakımlı Akdağ'ın eteklerinde yer alan Yeşil Göl, Kaş, Elmalı ve Demre ilçelerinin bazı mahallelerinin içme suyu ihtiyacını karşılıyor. Meyve bahçelerinin sulamasında da kullanılan göl suyu, bu dönem yaşanan kuraklık nedeniyle çekilirken, yöre halkı gölün bahar yağışlarıyla eski seviyesine dönmesini umut ediyor.

        Gömbe Mahalle Muhtarı Süleyman Kocakehya, AA muhabirine, sonbahar ve kış mevsiminde yağışların az olması nedeniyle göl seviyesinde bu yıl düşüş yaşandığını söyledi.

        Yeşil Göl'ün üç ilçenin içme suyu ihtiyacını karşıladığını, Çayboğazı Barajı'nın da önemli su kaynağını oluşturduğunu anlatan Kocakehya, "Gölümüz dolmazsa büyük mağduriyet yaşayacağız. İnşallah nisan ayı yağışlı geçer, gölümüz tekrar dolar ve bu sıkıntıları çekmeyiz." dedi.

        Mahalle sakinlerinden Abdülkadir Nalbant da Gömbe Yaylası'nı ziyaret edenlerin Yeşil Göl'ü görmeden gitmediğini belirterek, "Her sene dolu olan gölümüz bu sene boş, normalde biz böyle olacağını hiç düşünmemiştik. Aralık gibi bir kar yağdı, sonra yağış olmadı. Görüldüğü gibi sular çekilmiş az bir miktarda su kalmış. Yaz aylarında serinlediğimiz gölde şimdi yürüyoruz. Çok üzgünüz, inşallah eski haline tekrardan döner." diye konuştu.

        Bölgeyi ziyaret eden İsa Topçu da son beş yılda göldeki seviyenin en az olduğu dönemin yaşandığını vurgulayarak, "Yazın buraya geliyoruz gölün etrafı yeşil, çiçeklerle dolu olur. Suyunu içer, gezer eğleniriz ama şu anki manzara karşısında çok üzüldüm." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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