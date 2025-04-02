Antalya'da ruhsatsız silah operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Antalya'da jandarma tarafından düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Antalya'da jandarma tarafından düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah taşıyan, bulunduran ve satışını yapan şüphelilere yönelik Kepez ilçesinde çalışma yaptı.
Operasyonda, 12 ruhsatsız tabanca, 12 şarjör, 1 av tüfeği ve 70 fişek ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
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