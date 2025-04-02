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        Antalya'da ruhsatsız silah operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Antalya'da jandarma tarafından düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 13:18 Güncelleme: 02.04.2025 - 13:18
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        Antalya'da ruhsatsız silah operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Antalya'da jandarma tarafından düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah taşıyan, bulunduran ve satışını yapan şüphelilere yönelik Kepez ilçesinde çalışma yaptı.

        Operasyonda, 12 ruhsatsız tabanca, 12 şarjör, 1 av tüfeği ve 70 fişek ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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