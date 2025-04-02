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        Antalyaspor'un kurucu başkanı Atilla Vehbi Konuk anıldı

        Antalyaspor Kulübünün kurucu başkanı Atilla Vehbi Konuk, vefatının 16. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 15:11 Güncelleme: 02.04.2025 - 15:11
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        Antalyaspor'un kurucu başkanı Atilla Vehbi Konuk anıldı
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        Antalyaspor Kulübünün kurucu başkanı Atilla Vehbi Konuk, vefatının 16. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

        Andızlı Mezarlığı'ndaki anmaya, Atilla Vehbi Konuk'un eşi Aysel Konuk, kızı Nadire Konuk Akıncıoğlu ile Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe ve yönetim kurulu üyeleri, altyapı antrenörleri ve 19 yaş altı takımı futbolcular katıldı.

        Anma töreni, dua edilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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