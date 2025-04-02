Antalyaspor'un kurucu başkanı Atilla Vehbi Konuk anıldı

Andızlı Mezarlığı'ndaki anmaya, Atilla Vehbi Konuk'un eşi Aysel Konuk, kızı Nadire Konuk Akıncıoğlu ile Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe ve yönetim kurulu üyeleri, altyapı antrenörleri ve 19 yaş altı takımı futbolcular katıldı.

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