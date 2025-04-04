Antalya'da ambulans ile otomobil çarpıştı, 9 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 06 BIG 005 plakalı hasta taşıyan ambulans ile 07 BVP 745 plakalı otomobil, Orta Mahalle Serik-Belek kara yolu Aspendos Kavşağı'nda çarpıştı.

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