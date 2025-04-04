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        Antalya'da Çocuklar Futbol Dünya Kupası düzenlenecek

        Çocuklar Futbol Dünya Kupası (JWCA), ikinci kez Antalya'da yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 12:42 Güncelleme: 04.04.2025 - 12:42
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        Antalya'da Çocuklar Futbol Dünya Kupası düzenlenecek
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        Çocuklar Futbol Dünya Kupası (JWCA), ikinci kez Antalya'da yapılacak.

        Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 16-19 Nisan tarihlerinde Belek'te gerçekleştirilecek turnuvaya 28 ülkeden 300'ün üzerinde takım ve 3 binin üzerinde genç futbolcu katılacak.

        Turnuva, dünyanın önde gelen kulüplerinin altyapı takımlarını ağırlayacak. Bayern Münih, Manchester City, Fulham, Everton, Borussia Dortmund, Beşiktaş ve Antalyaspor gibi kulüplerin genç oyuncuları da turnuvada mücadele edecek.

        Antalya Valiliğinin himayesinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür, Spor ve Turizm Daire Başkanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonunun katkılarıyla yapılacak turnuva, Selectum Hotels & Resorts'in sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

        Turnuva Direktörü Mert Paflak, organizasyonun büyümeye devam edeceğini ve 2028 yılında dünyanın en büyük çocuk futbol festivali olmasının hedeflendiğini belirtti.

        Paflak, turnuva ile hem futbolun gelişimine katkı sağlayacaklarını hem de Antalya'yı uluslararası spor turizminin merkezlerinden biri haline getirmeye çaba gösterdiklerini kaydetti.

        Organizasyonda maçlar, Belek sahalarında oynanacak. Final maçı ve kapanış töreni ise 19 Nisan'da Titanic Mardan Stadı'nda yapılacak.

        Turnuvada, futbol camiasından Yılmaz Vural, Necati Ateş, Tugay Kerimoğlu ve Yekta Kurtuluş gibi isimler de yer alacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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