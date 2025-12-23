Satrançta dijital dönüşüm genç yeteneklerin keşfini hızlandırıyor

YİĞİTHAN YILDIZ - Satrançta dijitalleşme ve veri temelli takip sistemleri, genç yeteneklerin keşfedilmesini hızlandırırken, yapay zeka destekli uygulamaların da gelecek dönemde oyuna yön vermesi bekleniyor.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Fethi Apaydın, Antalya'da düzenlenen Dünya 9-17 Yaş Grupları Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, satranç dünyasındaki dijitalleşme sürecini, yapay zeka entegrasyonunu ve teknolojinin genç yeteneklerin keşfedilmesindeki rolünü değerlendirdi.

Teknolojik gelişmelerin satranç camiasını mutlu ettiğini belirten Apaydın, "Teknolojinin gelişmesi sayesinde turnuvalar daha fazla kişi tarafından takip edilebiliyor. Örneğin şu anda oynanan dünya şampiyonasında tüm maçlar 'canlı board' dediğimiz canlı masalarda yayınlanıyor. Salondaki kameralarla herkes salonu ve turnuvayı 7/24 izleyebiliyor. Teknolojinin bu anlamda büyük faydaları var." dedi.

- Espor Federasyonu ile iş birliği

Satrancın dijital platformlarda yaygınlığına dikkati çeken Apaydın, Türkiye Espor Federasyonu ile ortak organizasyonlar düzenlediklerini ve güzel bir iş birliği atmosferine sahip olduklarını söyledi.