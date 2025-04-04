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        Alanyaspor'da hedef Bodrum FK maçında galibiyet

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, 6 Nisan Pazar günü Sipay Bodrum FK ile çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirterek, "Rakibin yapacağı her şeye hazır olup, bu maçı kazanacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 13:13 Güncelleme: 04.04.2025 - 13:13
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        Alanyaspor'da hedef Bodrum FK maçında galibiyet
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, 6 Nisan Pazar günü Sipay Bodrum FK ile çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirterek, "Rakibin yapacağı her şeye hazır olup, bu maçı kazanacağız." dedi.

        Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdüren Alanyaspor'un teknik direktörü Pereira, idman öncesi gazetecilere, Bodrum FK maçına iyi hazırlandıklarını söyledi.

        Evlerinde oynayacakları Bodrum maçını kazanmaya çok istekli olduklarını anlatan Pereira, "Bu maçta daha iyi oyun, daha çok gol pozisyonuna girmemiz gerekiyor. Daha çok savaşmamız gerekiyor. İkili mücadelelerde daha güçlü olmamız gerekiyor. Çünkü evimizde oynuyoruz." dedi.

        Pereira, sezon sonuna kadar her maçın kendileri için önemli ve final değerinde olduğunu vurguladı.

        Kendi sahalarındaki maçı kazanmak istediklerini dile getiren Pereira, Bodrum FK'nin hocası vatandaşı Morales'i de çok iyi tanıdığını anlattı.

        Pereira, Morales'in Benfica'da daha alt takımdayken, hocalığını yaptığı bilgisini vererek, şunları söyledi:

        "O yüzden onu çok iyi tanıyorum. Çok iyi bir hoca. Bodrum FK'ye geldiğinden beri çok iyi işler çıkardı. Bodrum, çok daha iyiye gitti. Daha çok puan aldılar. Ayrıca rakip takım da ligde zor durumda. Onlar için de çok önemli bir maç olacak."

        Pereira, Bodrum FK'nin çok fazla oyuncu ile iyi defans yaptığını dile getirerek, genellikle geçiş oyunu oynamaya çalıştığını kaydetti.

        Bunlara çalıştıklarını ifade eden Pereira, "Rakibin güçlü yanlarını biliyoruz. Biz hepsine hazır olacağız. Onlar için önemli bir maç ama bizim için daha önemli. Biz evimizde oynuyoruz. Rakibin yapacağı her şeye hazır olup, bu maçı kazanacağız." dedi.

        Pereira, taraftara da çağrıda bulunarak, "Taraftarların bizleri bu maçta yalnız bırakmalarını istemiyoruz. Maça gelmelerini istiyoruz. Çünkü onlar stada geldiğinde onların desteği ile biz daha güçlü olacağız. Biz daha güçlü oldukça saha içerisinde kendi sorumluluklarımızı daha iyi yerine getireceğiz. Bu şekilde taraftarımızın desteği ile kendi sahamızda galibiyet almış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        - Tonny Vilhena: "Antrenmanlarımız çok iyi geçti ve hazır olduğumuzu düşünüyoruz"

        Alanyaspor'un Hollandalı orta saha oyuncusu Tonny Vilhena ise hafta sonu kendileri için çok önemli bir maça çıkacaklarını söyledi.

        Maça çok iyi hazırlandıklarını anlatan Vilhena, "Antrenmanlarımız çok iyi geçti ve hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Taraftarlarımız da her maç bize çok iyi destek veriyor. Bizim de onlara bu destekleri için en iyi şekilde karşılık vermemiz gerekiyor. Pazar günü de umarım bunu başaracağız."diye konuştu.

        Alanyaspor'a ilk geldiğinde çok sıcak karşılandığını ve bunun da kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Vilhena, kendisini iyi ve fit hissettiğini belirtti.

        Vilhena, mutlu olunca da daha iyi işi çıkardığına vurgu yaparak, hep birlikte çok güzel şeyler başaracaklarını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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