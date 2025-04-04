Antalya'da Likya Yolu'nda kaybolan kişi AKUT ekiplerince bulundu
Antalya'nın Kaş ilçesinde Likya Yolu'nda yürüyüş yapan kişi, kaybolduktan 3 saat sonra AKUT ekiplerince bulundu.
Antalya'nın Kaş ilçesinde Likya Yolu'nda yürüyüş yapan kişi, kaybolduktan 3 saat sonra AKUT ekiplerince bulundu.
Kaş’a gelen Y.N. Kalkan Mahallesi Yalı Mevkii güzergahında Likya Yolu'nda yürüyüş yaparken, dağlık alanda havanın kararmasıyla yönünü kaybetti.
Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kalkan Jandarma Karakolu'na yapılan ihbarın ardından Y.N'nin bulunması için arama çalışması başlatıldı.
AKUT ekiplerince yapılan 3 saatlik çalışma sonucu bulunarak güvenli alana götürülen Y.N'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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