Antalya'da Likya Yolu'nda kaybolan kişi AKUT ekiplerince bulundu

AKUT ekiplerince yapılan 3 saatlik çalışma sonucu bulunarak güvenli alana götürülen Y.N'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kalkan Jandarma Karakolu'na yapılan ihbarın ardından Y.N'nin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

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