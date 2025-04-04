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        Antalya'da Likya Yolu'nda kaybolan kişi AKUT ekiplerince bulundu

        Antalya'nın Kaş ilçesinde Likya Yolu'nda yürüyüş yapan kişi, kaybolduktan 3 saat sonra AKUT ekiplerince bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 14:20 Güncelleme: 04.04.2025 - 14:20
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        Antalya'da Likya Yolu'nda kaybolan kişi AKUT ekiplerince bulundu
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde Likya Yolu'nda yürüyüş yapan kişi, kaybolduktan 3 saat sonra AKUT ekiplerince bulundu.

        Kaş’a gelen Y.N. Kalkan Mahallesi Yalı Mevkii güzergahında Likya Yolu'nda yürüyüş yaparken, dağlık alanda havanın kararmasıyla yönünü kaybetti.

        Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kalkan Jandarma Karakolu'na yapılan ihbarın ardından Y.N'nin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        AKUT ekiplerince yapılan 3 saatlik çalışma sonucu bulunarak güvenli alana götürülen Y.N'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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