Antalya'da tırmanış yaparken kayalıktan düşen kişi yaralandı
Antalya'da kaya tırmanışı yaparken düşerek yaralanan kişi, tesadüfen bölgede bulunan dağcılık antrenörlerince kurtarıldı.
Antalya'da kaya tırmanışı yaparken düşerek yaralanan kişi, tesadüfen bölgede bulunan dağcılık antrenörlerince kurtarıldı.
Konyaaltı ilçesine bağlı Geyikbayırı Mahallesi'nde arkadaşlarıyla tırmanış gerçekleştiren kişi, dengesini kaybederek düştü.
Sol ayağında kırık oluşan yaralı, tesadüfen aynı yerde olan Türkiye Dağcılık Federasyonu antrenörlerince bulunduğu bölgeden sedyeyle indirildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Yaklaşık bir kilometre uzaklıkta hazır bekletilen ambulansa sedyeyle taşınan kişi, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.