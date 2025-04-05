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        Antalya kahve tutkunlarını ağırlayacak

        Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenecek kahve festivali, 2-4 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 12:33 Güncelleme: 05.04.2025 - 12:33
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        Antalya kahve tutkunlarını ağırlayacak
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenecek kahve festivali, 2-4 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

        Dream Sales Machine tarafından organize edilen ve kahve kültürünü en iyi şekilde yansıtmak, ziyaretçileri farklı tatlarla buluşturmak için düzenlenen festivalde, 100'ün üzerinde marka stant kuracak.

        Festivalde, baristalar, kahve üreticileri, ekipman firmaları ve sektöre yön veren isimler, kahve tutkunlarıyla bir araya gelerek, sektöre dair en güncel gelişmeleri paylaşacak.

        Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek festivalde, üç gün boyunca atölyeler, seminerler ve kahve sanatına ilişkin sohbetler düzenlenecek.

        Festivalde gün boyunca müzik ve sanatçıların canlı performanslarının yanı sıra kahve profesyonellerinin yeteneklerini sergileyeceği "Clush of Cups" yarışması da gerçekleştirilecek. Alanında uzman baristalar, en iyi kahve deneyimini sunmak için mücadele edecek.

        Festivali organize eden Dream Sales Machine Başkanı Alper Sesli, Antalya Kahve Festivali'nin, Türkiye'nin kahve kültürünü uluslararası standartlara taşıyan önemli etkinliklerden biri olma yolunda ilerlediğini belirtti.

        Sesli, 2-4 Mayıs'ta yapılacak festival biletlerinin "Biletino"dan temin edilebileceğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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