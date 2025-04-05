Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:CorendonAirlines Park Antalya
Hakemler: Ümit Öztürk, Süleyman Özay, Mehmet Kapluhan
Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Mert Yılmaz (Dk. 68 Bünyamin Balcı), Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural (Dk. 81 Abdurrahim Dursun), Kaluzinski, Erdal Rakip, Van de Streek, Soner Dikmen (Dk. 64 Gaich), Samudio (Dk. 63 Djenepo), Larsson (Dk. 81 Petrusenko)
Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Holse, Bennasser (Dk. 9 Yunus Emre Çift-Dk. 87 Ntcham), Schindler (Dk. 46 Tait), Emre Kılınç (Dk. 83 Dimata), Muja, Moundilmadji
Goller: Dk. 45 Soner Dikmen, Dk. 84 Gaich (Onvo Antalyaspor), Dk. 52 Zeki Yavru (Reeder Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Moundilmadji (Reeder Samsunspor), Dk. 49 Samudio, Dk. 90+2 Djenepo (Onvo Antalyaspor)
ANTALYA
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