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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 20:15 Güncelleme: 05.04.2025 - 20:15
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:CorendonAirlines Park Antalya

        Hakemler: Ümit Öztürk, Süleyman Özay, Mehmet Kapluhan

        Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Mert Yılmaz (Dk. 68 Bünyamin Balcı), Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural (Dk. 81 Abdurrahim Dursun), Kaluzinski, Erdal Rakip, Van de Streek, Soner Dikmen (Dk. 64 Gaich), Samudio (Dk. 63 Djenepo), Larsson (Dk. 81 Petrusenko)

        Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Holse, Bennasser (Dk. 9 Yunus Emre Çift-Dk. 87 Ntcham), Schindler (Dk. 46 Tait), Emre Kılınç (Dk. 83 Dimata), Muja, Moundilmadji

        Goller: Dk. 45 Soner Dikmen, Dk. 84 Gaich (Onvo Antalyaspor), Dk. 52 Zeki Yavru (Reeder Samsunspor)

        Sarı kartlar: Dk. 14 Moundilmadji (Reeder Samsunspor), Dk. 49 Samudio, Dk. 90+2 Djenepo (Onvo Antalyaspor)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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