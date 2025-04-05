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        Isparta'da 1 milyon kaçak makaron ele geçirildi

        Isparta'da düzenlenen operasyonda, 1 milyon bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 23:45 Güncelleme: 05.04.2025 - 23:45
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        Isparta'da 1 milyon kaçak makaron ele geçirildi
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        Isparta'da düzenlenen operasyonda, 1 milyon bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezinde bir araçta arama yaptı.

        Aramada, 1 milyon sahte makaron bulundu.

        Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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