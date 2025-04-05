Isparta'da 1 milyon kaçak makaron ele geçirildi
Isparta'da düzenlenen operasyonda, 1 milyon bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.
Isparta'da düzenlenen operasyonda, 1 milyon bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezinde bir araçta arama yaptı.
Aramada, 1 milyon sahte makaron bulundu.
Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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