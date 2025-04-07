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        Antalya'da düğündeki gelin ve damadın evinde yangın çıktı

        Antalya'nın Serik ilçesinde düğündeki gelin ve damadın evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 09:47 Güncelleme: 07.04.2025 - 10:05
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        Antalya'da düğündeki gelin ve damadın evinde yangın çıktı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde düğündeki gelin ve damadın evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Merkez Mahallesi'ndeki binanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

        Yangında evin bir odası kullanılamaz hale geldi.

        Yangın sırasında ev sahibi Suriyeli çiftin düğünlerinin olduğu öğrenildi.

        Gelin arabasıyla eve gelen damat üzüntü yaşadı.

        Yangın ve evdeki hasarla ilgili bilgi alan damat, ardından düğün salonuna döndü.

        Mahalle sakini Müslüm Nar, gazetecilere, yangının kısa sürede büyüdüğünü söyledi.

        Ev sahibi çiftin önce evlerinin önünde kutlama yaptığını ardından düğün salonuna geçtiğini anlatan Nar, "Onlar gittikten kısa süre sonra yangın çıktı. Damat ve gelin en mutlu günlerinde mutsuz bir olay yaşadı." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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