Antalya'da düğündeki gelin ve damadın evinde yangın çıktı

Ev sahibi çiftin önce evlerinin önünde kutlama yaptığını ardından düğün salonuna geçtiğini anlatan Nar, "Onlar gittikten kısa süre sonra yangın çıktı. Damat ve gelin en mutlu günlerinde mutsuz bir olay yaşadı." dedi.

Yangın ve evdeki hasarla ilgili bilgi alan damat, ardından düğün salonuna döndü.

Merkez Mahallesi'ndeki binanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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