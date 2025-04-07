Antalya'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.
Döşemealtı ilçesinde kaçak sigara sattığı belirlenen bir işyerine düzenlenen operasyonda, 700 elektronik sigara, 30 elektronik sigara likidi, 150 bandrolsüz ısıtılmış tütün ele geçirildi.
İş yeri sahibi hakkında "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.
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