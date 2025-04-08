Alanya'da evsel atıklar elektriğe dönüştürülüyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde evlerden toplanan atıklar, geri dönüşüm tesisinde bertaraf edilerek elektriğe dönüştürülüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Alanya Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisinde evsel atıkların bertaraf edilmesiyle elektrik üretimi yapılıyor.

Atıklarla aylık 18 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede enerji üretimi gerçekleştiriliyor.

Çevre Mühendisi Fatih Karaçolak, tesiste Alanya ve Gazipaşa ilçelerinden toplanan günlük yaklaşık 650 ton evsel atığın bertaraf edildiğini belirtti.

Tesise gelen atıkların önce çöp havuzunda toplandığını, ardından organik ve inorganik olarak ayrıştırıldığını ifade eden Karaçolak şunları kaydetti:

"Organik atıklar fermantasyon tanklarında biyogaza dönüştürülürken, inorganik atıklardaki geri dönüştürülebilir malzemeler ise geri dönüşüm merkezlerine gönderilerek ekonomiye kazandırılıyor. Fermantasyon tanklarından ve depolama sahamızdan elde edilen biyogaz ise elektrik üretim tesisimizde enerjiye dönüştürülüyor. Bu sayede atıkların doğaya verdiği zarar azaltılırken, geri dönüşüm ve enerji üretimiyle ekonomiye de katkı sağlanıyor."