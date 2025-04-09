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        "Antalya Turizmi ve Sürdürülebilirlik" oturumu gerçekleştirildi

        Antalya Kent Konseyi tarafından düzenlenen 21. Yüzyılda Antalya Çalıştayı kapsamında, "Antalya Turizmi ve Sürdürülebilirlik" başlıklı oturum gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 12:22 Güncelleme: 09.04.2025 - 12:29
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        "Antalya Turizmi ve Sürdürülebilirlik" oturumu gerçekleştirildi
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        Antalya Kent Konseyi tarafından düzenlenen 21. Yüzyılda Antalya Çalıştayı kapsamında, "Antalya Turizmi ve Sürdürülebilirlik" başlıklı oturum gerçekleştirildi.

        Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, turizm alanında kentin gelişimi ve geleceğe taşınması için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler belirlenmesi gerektiğini söyledi.

        Kurt, "En temel hedefimiz bu kentte yaşayanların sürdürülebilir yaşam kalitesini yükseltmesi için tüm alanlarda çalışma yürütmek." dedi.

        Antalya'nın hızla artan nüfusunun mevcut altyapı ve üstyapı kapasitesini aştığını ifade eden Kurt, plansız kentleşme ve iklim değişikliği gibi etkenlerin kaynak tüketimini tehlikeli boyutlara taşıdığını dile getirdi.

        Kurt, sürdürülebilirlik için taviz verilmemesi gereken temel değerler olduğunu vurgulayarak, "Su kaynaklarımız, topraklarımız, enerjimiz ve kültürel mirasımızı korumak ve gelecek nesile aktarmak son derece önemli. Hiç bitmeyen kaynaklara sahip değiliz. Çok arttıkça çok tüketiyoruz." diye konuştu.

        Turizm potansiyeli yüksek kentlerin, altyapı ve üstyapı hizmetlerinin daha etkin sunulabilmesi için ek desteğe ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Kurt, şehir vergilerinin yerel yönetimlerde kullanılmasını talep ettiklerini ve bu beklentilerini daha önce kamuoyuyla paylaştıklarını kaydetti.

        Çalıştayda, açılış konuşmalarının ardından, gerçekleştirilen oturumda alanlarında uzman kişilerce "Çevre ve Overtourism", "Turizmde Rekabet Gücümüz" ile "Turizmde Yapay Zeka ve Dijitalleşme" konuları ele alındı.

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