Antalya'da eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığın ve kaçmasına yardım ettiği öne sürülen kişinin yargılanmasına devam edildi.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Savaş T. (48), tutuksuz sanık F.İ. müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Savaş T. duruşmada, eşini savunan avukatlara teşekkür ettiğini söyledi.

Eşinin evine zorla girmediğini iddia eden Savaş T. "Eşim ve çocuğum için her zaman ve her şeyin en iyisini yaptım. Olayı planlamadım, eğer planlamış olsaydım burada karşınızda olmazdım. Ben yıllardır o sitede oturuyorum, güvenlik kamera sistemi ben ve eşim yaptırdık, görüntülerin incelenmesini istiyorum. Eşimi öldürme niyetim yoktu." dedi.

Sanık F.İ. ise yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu ifade etti.

Maktul Fadim T. hakkında hiçbir zaman kötü konuşmadığını öne süren F.İ, "Savaş T. 17 yıl boyunca ailesine her zaman en iyi şekilde baktı. Öldüren suçlu da ölene ne demeli. Eğer tasarlayarak öldürseydik başkasına yaptırırdık. Böyle olsun istemezdim." ifadesini kullandı.