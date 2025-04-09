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        Antalya'da eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

        Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığın ve kaçmasına yardım ettiği öne sürülen kişinin yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 16:43 Güncelleme: 09.04.2025 - 16:43
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        Antalya'da eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
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        Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığın ve kaçmasına yardım ettiği öne sürülen kişinin yargılanmasına devam edildi.

        Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Savaş T. (48), tutuksuz sanık F.İ. müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

        Sanık Savaş T. duruşmada, eşini savunan avukatlara teşekkür ettiğini söyledi.

        Eşinin evine zorla girmediğini iddia eden Savaş T. "Eşim ve çocuğum için her zaman ve her şeyin en iyisini yaptım. Olayı planlamadım, eğer planlamış olsaydım burada karşınızda olmazdım. Ben yıllardır o sitede oturuyorum, güvenlik kamera sistemi ben ve eşim yaptırdık, görüntülerin incelenmesini istiyorum. Eşimi öldürme niyetim yoktu." dedi.

        Sanık F.İ. ise yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu ifade etti.

        Maktul Fadim T. hakkında hiçbir zaman kötü konuşmadığını öne süren F.İ, "Savaş T. 17 yıl boyunca ailesine her zaman en iyi şekilde baktı. Öldüren suçlu da ölene ne demeli. Eğer tasarlayarak öldürseydik başkasına yaptırırdık. Böyle olsun istemezdim." ifadesini kullandı.

        Müşteki Mediha Saçlı, kızının öldürülmesinde planlama olduğunu, canice öldürüldüğünü ve adaletin yerini bulmasını istediğini kaydetti.

        Mahkeme heyeti, sanıklar Savaş T. ve F.İ'nin DNA örnekleri ile maktulün tırnaklarında çıkan DNA örneklerinin karşılaştırılması için adli tıp raporunun beklenmesine ve kaçma şüphesi bulunan tutuksuz sanık F.İ'nin tutuklanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 252 Sokak'taki sitede yöneticilik yapan Fadim T. (52), 12 Eylül 2024'te birlikte yaşadığı kızı tarafından sabah, silahla öldürülmüş halde bulunmuştu.

        Polis ekipleri, maktulün katil zanlısı eşi Savaş T. ile kendisine yardım ettiği ileri sürülen F.İ'yi Korkuteli ilçesinde gözaltına almıştı. Savaş T. tutuklanmış, F.İ. ise serbest bırakılmıştı.

        Savaş T. hakkında "kadına karşı tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, F.İ. hakkında ise "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme suçuna yardım etme" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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