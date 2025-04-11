Bakan Göktaş, BM Genel Sekreter Yardımcısı Zivkovic ile görüştü
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Antalya Diplomasi Forumu'nda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Kalkınma Programı (UNDP) Başkan Yardımcısı, Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Merkezi Direktörü Ivana Zivkovic ile bir araya geldi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Antalya Diplomasi Forumu'nda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Kalkınma Programı (UNDP) Başkan Yardımcısı, Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Merkezi Direktörü Ivana Zivkovic ile bir araya geldi.
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