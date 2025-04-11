Akdeniz Üniversitesi, bilimsel araştırmalara destek miktarını artırdı

Akdeniz Üniversitesi, bilimsel araştırmalara yönelik destek miktarını yüzde 100 oranında artırdı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) destek mekanizması güçlendirerek, akademik kademelerde araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerini destekleyen yeni programlar uygulamaya alındı.

Yeni düzenlemeler kapsamında, Yüksek Lisans Tez Projeleri için verilen destek 50 bin liradan 100 bin liraya, doktora ve uzmanlık tez projeleri desteği 100 bin liradan 200 bin liraya, Normal Araştırma Projesi (NAP) desteği ise 175 bin liradan 300 bin liraya çıkarıldı.

- 8 yeni proje uygulamaya alındı

Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin kapsamında 8 yeni proje türünün uygulamaya alınmasıyla Araştırma Başlangıç Destek Projesi (ABDEP) kapsamında genç akademisyenlere 225 bin liraya kadar destek verilirken, Hızlı Destek Projeleri-A/B (HIZDEP-A/B) için 150 bin lira, Sağlıkta Dijital Teknolojiler için 400 bin lira, Üniversite-Kamu-Özel Sektör-Sanayi İş Birliği Projeleri için 800 bin lira destek sağlanacak. Lisans öğrencileri için ise Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi (LÖKAP) kapsamında 100 bin lira, Lisans Öğrenci Araştırma Projesi (LÖAP) kapsamında ise 25 bin lira destek verilecek.