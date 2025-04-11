Akdeniz Üniversitesi, bilimsel araştırmalara destek miktarını artırdı
Akdeniz Üniversitesi, bilimsel araştırmalara yönelik destek miktarını yüzde 100 oranında artırdı.
Akdeniz Üniversitesi, bilimsel araştırmalara yönelik destek miktarını yüzde 100 oranında artırdı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) destek mekanizması güçlendirerek, akademik kademelerde araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerini destekleyen yeni programlar uygulamaya alındı.
Yeni düzenlemeler kapsamında, Yüksek Lisans Tez Projeleri için verilen destek 50 bin liradan 100 bin liraya, doktora ve uzmanlık tez projeleri desteği 100 bin liradan 200 bin liraya, Normal Araştırma Projesi (NAP) desteği ise 175 bin liradan 300 bin liraya çıkarıldı.
- 8 yeni proje uygulamaya alındı
Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin kapsamında 8 yeni proje türünün uygulamaya alınmasıyla Araştırma Başlangıç Destek Projesi (ABDEP) kapsamında genç akademisyenlere 225 bin liraya kadar destek verilirken, Hızlı Destek Projeleri-A/B (HIZDEP-A/B) için 150 bin lira, Sağlıkta Dijital Teknolojiler için 400 bin lira, Üniversite-Kamu-Özel Sektör-Sanayi İş Birliği Projeleri için 800 bin lira destek sağlanacak. Lisans öğrencileri için ise Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi (LÖKAP) kapsamında 100 bin lira, Lisans Öğrenci Araştırma Projesi (LÖAP) kapsamında ise 25 bin lira destek verilecek.
Üniversite, disiplinler arası iş birliğini teşvik etmek amacıyla en az üç bölümün ortaklaşa yürüteceği projelere destek sağlayacak.
Ayrıca, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) öncelikli alanları arasında yer alan "Sağlıkta Dijital Teknolojiler" başlığı altında taşınabilir cihazlar, yapay zeka, artırılmış gerçeklik ve klinik karar destek sistemleri gibi alanlarda hazırlanan projeler türlerine başvurular kabul edecek.
Uluslararası Katılımlı Araştırma Projeleri (UKAP) kapsamında, dünya üniversite sıralamalarında ilk 1000 içerisinde yer alan üniversitelerle ortaklaşa yürütülecek projeler de desteklenecek. Üniversite-Kamu-Özel Sektör-Sanayi İş Birliği Projesi (ÜKSÖS) ile sanayi kuruluşlarıyla ortak yürütülen projelere destek sağlanarak, üniversite-sanayi iş birliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.
Yapılacak desteklerle üniversitenin araştırma kapasitesinin artırılması, öğretim üyelerinin ulusal ve uluslararası düzeyde daha görünür bilimsel çıktılar üretebilmesine olanak sağlanması hedefleniyor.
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