Antalya'da elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Antalya'nın Demre ilçesinde elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Antalya'nın Demre ilçesinde elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Gökyazı Mahallesi Alakent Caddesi'nde gece Emirhan Önen'in (17) kullandığı motosiklet, elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ambulansla Demre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hayatını kaybeden gencin, Beymelek Belediyespor oyuncusu ve Demokrat Parti Demre İlçe Başkanı Recep Önen'in oğlu olduğu öğrenildi.
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